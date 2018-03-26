سمو قرينة جلالة الملك تستقبل السفيرة السويسرية وتؤكد الحرص على التعاون مع الاتحاد السويسري المنامة في 26 مارس/ بنا / استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في مقر المجلس سعادة السفيرة السويسرية غيـر المقيمة لمملكة البحرين السيدة مايا جوهاري تيسافي، بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية.



واكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة خلال اللقاء حرص المجلس للمضي قدماً بتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الأعلى للمرأة مع الاتحاد السويسري خلال الزيارة السامية التي قام بها عاهل البلاد المفدى، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاتحاد السويسري في مايو من العام 2016، المعنية بتعاون الطرفين على صعيد تقدم المرأة عبر رفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة وتعزيز حقوقها الإنسانية، والتي تأتي كمؤشر إيجابي وصريح لمستوى النضج الذي تتحلى به التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة.



وشددت سموها على التزام المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في العام 2001 بالعمل عن كثب مع جميع القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني من أجل تطوير وتحسين السياسات والخدمات والمبادرات الداعمة للمرأة، واستعرضت سموها في هذا الإطار عددا من المنجزات التي تفخر بها مملكة البحرين في مجال دعم المرأة، ومن بينها صدور قانون الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري، وإنشاء محاكم الأسرة في مبنى مستقل به، وغيرها من المبادرات ذات العلاقة بالاستقرار الأسري.



وأشارت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أنه على المستوى العالمي دخلت البحرين مؤخراً في شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإطلاق جائزة عالمية لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني والأفراد، مجددة سموها الدعوة أمام جميع المؤسسات من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه الجائزة.



وأعربت سموها خلال اللقاء عن أملها بتعزيز العمل مع الاتحاد السويسري والاستفادة من المبادرات السويسرية في مجالات البحث والابتكار، وبما يسهم في تشجيع المزيد من النساء البحرينيات على إجراء المزيد من الأبحاث والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا.



وأشادت السيدة تيسافي بالتجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة، مؤكدة على أن هذه التجربة التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة تشكل نموذجاً يحتذى في إطار من العمل المؤسسي المستدام، مرحبة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الصديقين عبر الاستفادة من عدة تجارب وقصص نجاح.



ونوهت السفيرة تيسافي بما ينفذه المجلس الأعلى للمرأة من مبادرات على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وتشجيع مختلف الجهات على تبني منهجيات وآليات دعم تكافؤ الفرص، وكافة المبادرات الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري والترابط العائلي، إضافة إلى جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم العالمية لتمكين المرأة، والتي تتيح تعميم التجربة البحرينية في تمكين المرأة على مستوى العالم، مشيرة إلى إعجابها بما شاهدته خلال زياراتها الميدانية لعدد من المرافق والأجهزة النوعية والمتمثلة في مجمع محاكم الأسرة، مكتب الحماية بمركز شرطة المحرق ومركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات" وما تقدمه من خدمات تستهدف تقدم المرأة في كافة المجالات.



ن.ف/س.ي



بنا 1233 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/26 - 38 : 03 PM