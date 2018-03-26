مؤسسة دبي للمستقبل توقع اتفاقيات شراكة عالمية لتعزيز أهداف مبادرة "مليون مبرمج عربي" دبي في 26 مارس/ بنا / وقعت مؤسسة دبي للمستقبل عددا من اتفاقيات الشراكة مع عدد من المؤسسات العالميةالتي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهي المبادرة الأولى من نوعها عالميا لتدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها.



وشملت الاتفاقيات شركات "فيسبوك" و "أوراكل" و "مايكروسوفت" إضافة إلى "ساب" و "كونسينسيس" و "كريم" و "برمج.كوم" و "أودستي" و"بنك الإمارات دبي الوطني".



وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المبادرة والشركات العالمية ستقدم كل من "أوراكل" و"مايكروسوفت" و"ساب" فرصة تدريب للمتفوقين من المشاركين الذين اجتازوا مراحل متقدمة من البرنامج حيث سيتم منحهم شهادات مهنية معترف بها عالميا إلى جانب ذلك ستقدم كل من "كونسينسيس" و"كودد" فرصة تدريب مهني للمشاركين في المبادرة من فئة المدربين كما سيتم منحهم شهادات معترف بها دوليا بهدف تعزيز جهودهم في تدريب الشباب المقبلين على تعلم البرمجة وأدواتها.



وسيقدم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في هذا الإطار خدمات تشمل البنية التحتية "كلاود" وخدمات التدريب والتسويق الإلكتروني بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لإطلاق المشاريع الناشئة لـ100 مشترك.



وتشمل الاتفاقيات توفير فرص عمل للمشاركين حيث ستقوم كل من شركة "كريم" وشركة "مايكروسوفت" و"بنك الإمارات دبي الوطني" بتوفير فرص تدريبية وفرص عمل حصرية للمتفوقين الفائزين في البرنامج وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم ومواهبهم وتمكينهم من نشر المعرفة الرقمية ضمن الجهات التي يعملون بها.



يذكر أن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مبادرة "مليون مبرمج عربي" ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بهدف تمكين الشباب من الاستعداد للمستقبل ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل تمكنهم من توظيف مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم الاحتياجات المستقبلية ويدعم تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي الذي سيشكل اقتصاد المستقبل.





س.ي



بنا 1229 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/26 - 40 : 03 PM