الحكومة اليمنية تعتبر تكرار ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية رفضاً صريحاً للسلام وتحديا للمجتمع الدولي عدن في 26 مارس / بنا / اعتبرت الحكومة اليمنية تكرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، إطلاق الصواريخ الباليستية، على أراضي المملكة العربية السعودية بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء، مؤشراً لمضيها في الإصرار على نهجها العدواني ورفضاً صريحا للسلام، وتحديا سافراً للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة.



وأكدت الحكومة اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية أن توقيت إطلاق الصواريخ ومداها والرسالة من ورائها كلها تشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول للميليشيا الإرهابية وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها ، مشيرةً إلى أن طهران أرادت من خلال هذا الاستهداف الجديد للمملكة العربية السعودية ، تخفيف الضغوط والتحركات القائمة ضدها من المجتمع الدولي.



وعبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي والإرهابي لإيران وأدواتها ممثلة بميليشيا الحوثي الانقلابية، كما أشادت في ذات الوقت بالكفاءة والقدرات العالية لقوات الدفاع الجوي السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ إيران الباليستية.



وطالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بموقف حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروعها التخريبي والتدميري.



ع ع



بنا 1218 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/26 - 28 : 03 PM