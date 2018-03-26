محمد بن زايد والرئيس الكوري الجنوبي يشهدان الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة النووية الأولى أبوظبي في 26 مارس / بنا / شهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتي والرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية.



وذكرت وكالة انباء الامارات "وام"، ان الاحتفال بهذه المناسبة جرى "في موقع العمليات الإنشائية للمحطة النووية الأولى بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي إيذانا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا التي تملك محطة سلمية تجارية للطاقة النووية ولتصبح أول عضو جديد ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985م".



ونقلت الوكالة عن سمو الشيخ محمد بن زايد قوله إن "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد انجازا تاريخيا لدولة الإمارات العربية المتحدة ويساهم في ترسيخ مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة".



وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمكانة استراتيجية ودور هام وحيوي في دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد.



وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وكوريا الجنوبية "متينة ومثمرة ومتطورة وتخدم مصالحنا العليا وستحظى بدعم وافر لتكون أكثر رسوخا وقوة في المرحلة المقبلة".



وشهدت الفعالية لقاءات لوفد كبار الشخصيات مع فريق عمل المشروع من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"كيبكو" بالإضافة إلى موظفين من شركة "نواة" للطاقة التي ستتولى مهام التشغيل والصيانة.



من جانبها أوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه "مع تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية".



وأضافت المؤسسة أنه بالتزامن مع "برنامج الاختبارات الأولية" تعكف كل من المؤسسة و"كيبكو" و"نواة" على إجراء اختبارات شاملة استعدادا للمرحلة التشغيلية بهدف ضمان اكتساب فرق العمل في المحطة الكفاءات والمهارات الدقيقة المطلوبة.



ووفقا للقانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة يخضع تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في براكة للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.



وكانت المحطة النووية الأولى في براكة قد اجتازت العديد من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بنجاح مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري وذلك في إطار المرحلة الأولى من سلسلة الاختبارات الشاملة التي تدعى بـ "برنامج الاختبارات الأولية" والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الأولى في مشروع براكة وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود قادمة.



ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية أكبر مشروع جديد من نوعه للطاقة النووية السلمية في العالم والذي يشهد تطوير أربع محطات متطابقة في آن واحد تضم كل منها مفاعل من طراز "PR-1400" المتقدم حيث بدأ تطوير المشروع عام 2012 وشهد تقدما متواصلا منذ ذلك الحين.



وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنويا.



ع ع



بنا 1208 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/26 - 27 : 03 PM