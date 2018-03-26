رئيس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يستعرض مع السفيرة السويسرية سبل تعزيز العلاقات

المنامة في 26 مارس / بنا / استقبل سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي نائب رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي صباح اليوم، سعادة السيدة مايا تيسافي سفيرة الاتحاد السويسري غير المقيمة لدى المملكة.



وكان في استقبال السفيرة تيسافي، نواب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي وأعضاء المجلس والأمين العام.



ورحب الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بالسفيرة تيسافي، مشيداً بالعلاقات الثنائية القائمة بين البحرين والاتحاد السويسري وما تشهده تلك العلاقات من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مستعرضاً سبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وأكد رئيس مجلس الأمناء أن هذه الزيارة تعتبر بداية نشاطات المركز في تعزيز العلاقات الخارجية التي تحقق تطلعاته نحو العالمية، موضحاً بأن ذلك يعد دليلاً على سرعة انتشار صدى المركز في المحافل العالمية، على اعتباره انجازاً كبيراً للبحرين.



وأشار إلى أهمية الاتحاد السويسري كدولة مؤسسات ومركز دولي معني بالحريات والسلام العالمي ونموذج للتعايش والتعددية، منوهاً إلى التشابه القائم بين كلا البلدين في ترجمة الجهود الإنسانية والمؤسساتية الرامية إلى إرساء مبادئ الاستقرار المجتمعي.



من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد السويسري حرص بلادها على توطيد وتعزيز علاقات الصداقة مع البحرين، وهنأت المملكة وشعبها على صدور الأمر الملكي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وأبدت إعجابها بما تعكسه المملكة من ثراء وتنوع على مستوى الحريات والتعددية والتسامح بين مختلف أطياف المجتمع، مؤكدةً أن المركز سيكون رائداً في مبادراته تجاه العالم.



وقد قام الوفد السويسري بزيارة استطلاعية لمختلف أقسام مركز عيسى الثقافي، حيث تم استعراض الخدمات التي يقدمها المركز للجمهور، بالإضافة إلى زيارة المكتبة الوطنية بالمركز، وقد أبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتميز للخدمات والفعاليات التي ينظمها المركز.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1134 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/26 - 39 : 02 PM