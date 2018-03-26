وزير الاشغال يعلن البدء في تنفيذ مركز ألبا الاجتماعي بالبديع

المنامة في 26 مارس/ بنا / اعلن سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مشروع مبنى مركز ألبا الاجتماعي بمنطقة البديع بالمحافظة الشمالية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والهيئات بالمملكة بهدف توفير مختلف المشاريع الخدمية والتنموية للمواطنين بشتى القطاعات.



وأشار الوزير إلى أن مركز ألبا الاجتماعي بالبديع يهدف إلى تقديم مساعدات اجتماعية وخدمات متعلقة بالرعاية الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة والمسنين، كما يحرص المركز على توفير برامج توعوية ودورات تدريبية للفئات العمرية المختلفة والتي تقوم بإعدادها والإشراف عليها مختلف الإدارات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تعزيزاً للشراكة المجتمعية.



وأضاف بأنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المحركات البحرينية بتكلفة إجمالية تبلغ 1,440,000 دينار على أن تستغرق مدة تنفيذه ثمانية عشر شهراً.



وقامت الحكومة بتخصيص قطعة أرض للمشروع تبلغ مساحتها 5227 متراً مربعاً لإنشاء المركز سيتم البناء فيها على مساحة تبلغ 3783 متراً مربعاً.



واوضح المهندس عصام خلف بأن المبنى يتسع لـ 550 شخصاَ ويتكون من طابقين إضافةً إلى الطابق الأرضي، حيث يتكون الطابق الأرضي من صالة الاستقبال والانتظار الرئيسية وقسم الاستشارات العائلية وقسم المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى نادي للمسنين يتضمن صالة متعددة الأغراض وصالتي تدريب.



أما الطابق الأول فيشمل قسم رعاية السيدات ويتكون من قاعات لتعليم التدبير المنزلي والمشغولات اليدوية والسيراميك والزراعة والخياطة والتدريب على تصفيف الشعر والمكياج، بالإضافة إلى قاعة المركز الرئيسية متعددة الأغراض وتبلغ سعتها 200 شخص، بينما يتكون الطابق الثاني من قسم رعاية الأطفال والشباب، الذي يتضمن صالتين متعددتي الأغراض وقاعات للمكتبة والتصوير والتدريب ولعب الأطفال ومختبر الحاسوب، بالإضافة إلى الخدمات العامة بالمبنى كالمكاتب الإدارية والحمامات والمخازن ومحطة فرعية لتوليد الكهرباء وغرفة للتحكم الإلكتروني وغرفة مولدات كهربائية وخزان مياه وغرفة مضخات للمياه وغرفة الحارس إلى جانب موقف لانتظار السيارات يسع لحوالي 73 سيارة.



وأكد الوزير على أن الفكرة التصميمية للمبنى تتسم بالبساطة والحداثة في استخدام العناصر المعمارية التي تعزز جماليات المبنى، وتعكس بوضوح شعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع استخدام ألوانه المميزة، إلى جانب مراعاة سهولة الاتصال و الحركة بين المرافق، بحيث يلبي متطلبات كلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة والمجلس الأعلى للمرأة، حيث روعي في تصميم المبنى أن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في التصميم من حيث إنشاء المرافق المريحة ذات الجودة العالية.



وتم الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة ووزارة الأشغال اهتماماً خاصاً في كافة المشاريع قيد التنفيذ؛ وذلك باستخدام أساليب العزل الحراري المناسبة للأسطح والجدران الخارجية والأسقف والنوافذ لضمان راحة مستخدمي المبنى، كما روعي ترشيد استهلاك الطاقة وذلك باستخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة مع استخدام الأجهزة الكهربائية للتحكم في الإنارة، وتركيب صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار، مما يتيح تحقيق أقصى معدلات ممكنة في خفض استهلاك الطاقة والمحافظة عليها وسهولة صيانتها. إضافةً الى استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الكهرو- ميكانيكية بما في ذلك أجهزة التكييف؛ وذلك لتوفير بيئة مريحة بالإضافة إلى خفض كبير لاستهلاك الطاقة، والمحافظة على الأجهزة وإطالة عمرها الافتراضي، وسهولة صيانتها إلى جانب تخزين المياه المكثفة الناتجة عن وحدات مناولة الهواء بغرض تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخرى لري المساحات الخضراء الخارجية بالموقع.



ن.ف/س.ي



بنا 1131 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/26 - 36 : 02 PM