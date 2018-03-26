محافظ العاصمة يستعرض الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع "المدن الصحية" خلال العام الحالي المنامة في 26 مارس/ بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة أن المحافظة تسير على قدمٍ وساق في تنفيذ مشروع "المدن الصحية" خلال العام الحالي وذلك وفقاً لخطة زمنية تم اعتمادها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.



ونوه أن المشروع يهدف الى تحويل محافظة العاصمة إلى محافظة صحية وذلك بعد تحقيق المحافظة والوزارة ل 80% من المعايير المعززة لتكون مدينة صحية منها: وجود المؤسسات المعززة للصحة، السكن الملائم، الأمن، العدالة، النظافة، والتخلص من النفايات، ووجود الحدائق والمساحات الخضراء، حيث من المؤمل أن تكون العاصمة بعد تنفيذ المشروع نواةً ومثالاً يحتذى به في كافة المحافظات الأخرى، لتصبح محافظة العاصمة ضمن 1000مدينة صحية عالمية وفق أعلى المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية.



جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة المدن الصحية بمحافظة العاصمة، بحضور مسؤولين من المحافظة ووزارة الصحة والجهات المتعاونة من الوزارات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع المهام الأساسية لأعضاء اللجنة، والخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج، والخطة الإعلامية للبرنامج، ومبادرات ومشروعات تخدم المدن الصحية، في حين استعرضت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة عرضاً مرئياً عن مقدمة حول المدن الصحية.



وأوضح المحافظ أن ما يدفع الجميع للعمل وتحقيق الهدف المنشود هو أن العاصمة لديها مشاريع مستدامة تتناغم مع ذات المعايير المعززة لتنفيذ المشروع وهي: العاصمة الخضراء، ويكند العاصمة، واسبوع المنامة لريادة الأعمال، بالإضافة الى جواز العمل التطوعي، مؤكداً على أن تلك المشاريع تخدم رعاية البيئة وتنميتها وتعزيز الصحة العامة في العاصمة واعتمادها بشكل أساسي على العمل التشاركي الجماعي واستهدافها بشكل مباشر أفراد مجتمع العاصمة وبيئتهم.



وهنأ المحافظ أعضاء اللجنة الجدد في مهمتهم الجديدة، موضحاً أن اختيارهم جاء بناءً على اسهاماتهم المهنية والعلمية التي ستقدم إثراءً للمشروع حتى إنجاحه.



ن.ف/س.ي



بنا 1108 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/26 - 12 : 02 PM