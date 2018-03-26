البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه السعودية القاهرة في 26 مارس /بنا/أدان البرلمان العربي بشده إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية .



وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان له اليوم " ندين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية واؤكد أن إطلاق الصواريخ هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحد صريح للقرارات الأممية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي".



وطالب رئيس البرلمان العربي بوقف الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي التي تستهدف المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية إيرانية.



س.ي



بنا 1103 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/26 - 08 : 02 PM