مدير شرطة المحرق يستعرض لوفد جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تجربة مكتب حماية الأسرة

المنامة في 26 مارس/ بنا / أطلع مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز حسن الحسن، وفداً من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، على تجربة المديرية في مجال خدمات مكتب حماية الأسرة.



واستعرض مدير عام شرطة المحافظة خلال استقباله الوفد ما يميز المكتب من خدمات نوعية تهدف إلى توفير الحماية للضحية والمحافظة على حقوقها والسعي إلى تحقيق البيئة الملائمة للتوافق الأسري.



وعبر الوفد عن تقديره لما يقدمه المكتب من خدمات، وتمنياته بمزيد من التقدم والرقي.



ن.ف/س.ي



بنا 1054 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/26 - 00 : 02 PM