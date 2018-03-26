وزير العمل يستقبل الفائز بجائزة الشباب العربي المتميز

القاهرة في 26 مارس / بنا / حققت مملكة البحرين إنجازًا وطنياً مشرفاً جديداً، بفوزها بالمركز الأول على مستوى العالم العربي من بين 13 دولة عربية و1500 مشاركاً، في مسابقة "جائزة الشباب العربي المتميز لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة"، التي نظمت مؤخراً تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.



والتقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، بالمتطوع البحريني سلمان محمد السندي الفائز بالجائزة، الذي رشحته الوزارة ممثلاً عن مركز العمل التطوعي التابع لها، لخوض المنافسات والتحدي مع نخبة من الشباب العربي في المسابقة لفئة العمل الشبابي، حيث جاءت نتيجة المسابقة عن جدارة واستحقاق نظراً لما قدمه الفائز من مبادرات فاعلة ونشطة في مجالات العمل التطوعي، وباعتباره أحد الشباب البحريني المتميز الذي تقدم بمقترح تأسيس مركز تنمية العمل التطوعي وأشرف مع نخبة من الشباب على تأسيسه وإبراز دوره وتوسيع نشاطاته، حتى أصبح المركز ضمن المبادرات الحكومية البارزة التي اتخذتها البحرين لتنظيم العمل التطوعي.



وتعتبر هذه الجائزة أول مبادرة لتكريم الشباب العربي المتميز على مستوى الوطن العربي، حيث قام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية بإطلاقها في العام 2006، وذلك بهدف تكريم الشباب العربي، ممن قدموا إنجازات وأعمال رائدة ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان لهم دوراً بارزاً في تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أوساط الشباب.



وأُقيمت المسابقة بمشاركة 77 شاباً وشابة من 13 دولة عربية إلى جانب المملكة وهي مصر، السعودية، الامارات، الكويت، الأردن، الجزائر، فلسطين، جيبوتي، العراق، السودان، موريتانيا، واليمن.



وأعرب وزير العمل عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الجديد والمتميز، في أول مشاركة للمملكة في هذه الجائزة على مستوى الوطن العربي، مما يعكس حجم الجهود التطوعية وما وصلت إليه تلك الجهود الشبابية من مستوى متطور ومتكامل، في ظل دعم ومساندة القيادة الرشيدة، مؤكداً على الآثار الإيجابية للمشروعات التطوعية التي تنفذها الوزارة من خلال مركز العمل التطوعي، ومعرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذه النتيجة المشرفة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.



وأكد حميدان أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب البحريني من خلال إشراكه في المشاريع والبرامج التطوعية سواء داخل أو خارج البحرين، وأن يكون لهم دوراً محورياً في التنمية المجتمعة، مضيفاً أن هذه المسابقات والجوائز ستؤهل المتطوعين بصورة أكثر فاعلية وكفاءة وستسهم في صقل مهاراتهم، بما يمكنهم من القيام بأعمالهم التطوعية على أكمل وجه.



وأشاد السندي بجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية والدعم اللامحدود الذي يحظى به مركز تنمية العمل التطوعي بشكل خاص، والعاملون في مجال العمل التطوعي بشكل عام، والتي كان لها الأثر المميز للارتقاء بالعمل التطوعي.



حضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية سعادة السفير الدكتور ظافر العمران، وسفير الشباب العربي عن مملكة البحرين الدكتور عبد الحسين الديري، وعدد من رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني ومسؤولي الوزارة.





أ.ا.ش/س.ي



بنا 1050 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/26 - 56 : 01 PM