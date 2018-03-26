وفد من الكلية الحربية المصرية يزور المتحف العسكري

المنامة في 26 مارس / بنا / قام وفد من الكلية الحربية بالقوات المسلحة المصرية برئاسة اللواء أركان هشام محمد فوزي اليوم بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين حيث كان في الاستقبال العميد عادل عبداللطيف الرميحي مساعد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي.



وخلال الزيارة، أطلع الوفد على مختلف قاعات وأقسام المتحف، والتي تضم تشكيلة من المقتنيات الأثرية والرسومات والنماذج التي تعد سجلاً توثيقياً للتاريخ العسكري البحريني لمختلف المراحل التي مرت بالبحرين وصولاً لحاضر قوة دفاع البحرين.







أ.ا.ش/س.ي



بنا 1042 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/03/26 - 47 : 01 PM