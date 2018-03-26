رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية‎

المنامة في 26 مارس / بنا / استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق.





ورحب سعادة رئيس هيئة الأركان بقائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء اللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.







أ.ا.ش/س.ي



بنا 1035 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/26 - 40 : 01 PM