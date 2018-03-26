القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل الملحق العسكري اليمني‎ بالمملكة

المنامة في 26 مارس / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة اليوم العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري بجمهورية اليمن الشقيقة المعتمد لدى مملكة البحرين.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري بجمهورية اليمن الشقيقة المعتمد لدى مملكة البحرين، واستعرض معه العلاقات التي تربط مملكة البحرين بجمهورية اليمن الشقيقة وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.







أ.ا.ش/س.ي



بنا 1034 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/26 - 39 : 01 PM