جامعة البحرين تنظم مؤتمر "البرامج التمهيدية في التعليم العالي" السبت القادم

المنامة في 26 مارس / بنا / برعاية رئيس جامعة البحرين الدكتور رياض يوسف حمزة، تنظم جامعة البحرين المؤتمر الدولي الأول "البرامج التمهيدية في التعليم العالي: بوابة نحو النجاح" بمشاركة نحو 150 من الباحثين الأكاديميين والخبراء والممارسين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك يوم السبت القادم في فندق آرت روتانا، بجزر أمواج ولمدة يومين حيث يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور رياض يوسف حمزة أن بيئة العمل المتغيرة والتطور المتسارع للعلوم يتطلبان إعداداً جيداً لمدخلات الجامعات منذ اليوم الأول لالتحاق الطلبة بها، مشدداً على أن جامعة البحرين حريصة على أن يكون البرنامج التمهيدي محطة فارقة للطلبة تساعدهم على الانخراط في الجامعة والاستجابة لجميع متطلباتها، حتى يتأسس الطالب على قاعدة علمية سليمة.



وأشار الدكتور رياض إلى أن تطوير البرنامج التمهيدي كان من أولى المبادرات التي نفذتها الجامعة ضمن حزمة من المشروعات التطويرية، حيث جرت إعادة صياغته وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعمته إدارة الجامعة من خلال تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي، وتحديث مختبراته بالتقنيات والبرامج التي تساعد الطالب على اكتساب المعرفة والمهارات.



وأشاد بالدور الذي يؤديه مركز اللغة الانجليزية في إتقان الطلبة الملتحقين بالجامعة للغة الإنجليزية مؤكداً أن تنظيم المركز لهذا المؤتمر يعزز مساعيه لتحقيق التطوير المستمر في الأداء، وتحسين المخرجات.



ويخضع طلبة الجامعة الجدد لبرنامج مكثف في اللغة الإنجليزية ضمن البرنامج التمهيدي لمدة عام ويجمع أسلوب التعليم المدمج بين المفاهيم التربوية في الفصل الدراسي والاستخدام الإبداعي للتقنية.



وقالت مديرة مركز اللغة الإنجليزية الدكتورة غادة أحمد جاسم، إن المؤتمر المرتقب يصب في جهود مركز اللغة الإنجليزية المستمرة لتعزيز البرنامج التمهيدي، مشيرة إلى أنه سيشهد مشاركة متحدثين رئيسيين عالميين ونخبة من الباحثين الأكاديميين الذين سيعرضون السبل والوسائل لإنجاح البرامج التمهيدية ومن المؤمل أن يمهد المؤتمر الطريق للمؤسسات التعليمية الأخرى في البحرين لتقديم برامج تمهيدية مخصصة للطلبة.



وأشارت مديرة مركز اللغة الإنجليزية، إلى أن المؤتمر يشكل منبراً لتبادل الأفكار والتعاون والتواصل من أجل النهوض بالمخرجات التعليمية والمعرفة والمهارات للخريجين في المستقبل.



ويضم هذا الحدث 150 مشاركاً بما في ذلك الباحثين الأكاديميين والخبراء والممارسين في البحرين ودول مجلس التعاون. ويحظى المؤتمر بدعم نخبة من المؤسسات والشركات في البحرين ما يعكس التقارب بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل.



ورحبت اللجنة التنظيمية للمؤتمر بمشاركة صناع القرار والخبراء الأكاديميين والممارسين المنخرطين في البرامج التمهيدية في مملكة البحرين، داعية الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط: http://fpgs.uob.edu.bh.







أ.ا.ش/س.ي



بنا 1032 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/26 - 38 : 01 PM