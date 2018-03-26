التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية على السعودية

جدة في 26 مارس / بنا / أعربت منظمة التعاون الاسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن في المملكة العربية السعودية ومنها العاصمة الرياض.



وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة إنما يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.



وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والارهاب.



وأشاد العثيمين بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل سقوطها على المناطق المدنية الآهلة بالسكان.



وتقدم العثيمين بالتعازي لذوي الفقيد الذي استشهد من جراء تساقط بعض أجزاء الصاروخ الذي تم تدميره، داعيا للمصابين بالشفاء العاجل.



ع ع



بنا 1013 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/26 - 18 : 01 PM