الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية

رام الله في 26 مارس/ بنا / أدانت الرئاسة الفلسطينية، المحاولة الآثمة، التي قامت بها مليشيات الحوثي الانقلابية بإطلاق صواريخ بالستية، باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكدت الرئاسة في بيان اوردته وكالة الانباء الفلسطينية اليوم، وقوف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.



وشدد البيان، على أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو استهداف للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدة استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات الإرهابية.





و.ش



بنا 0934 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/26 - 57 : 12 PM