الأمين العام لمجلس التعاون يدين اطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على السعودية الرياض في 26 مارس/ بنا / أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اطلاق جماعة الحوثي سبعة صواريخ بالستية مساء أمس الأحد على عدد من المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية، من بينها العاصمة الرياض.

ووصف الزياني اطلاق الصواريخ بأنه عمل ارهابي جبان يستهدف السكان المدنيين ويعرض أمنهم للخطر، مشيدا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل أن تصل الى أهدافها.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يقضي بنزع سلاح ميلشيات الحوثي وبسط سلطة الحكومة اليمنية على كامل التراب اليمني.

ودعا الأمين العام مجلس الأمن الدولي الى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه وقف تزويد إيران لجماعة الحوثي بالصواريخ البالستية والأسلحة في مخالفة صريحة لقرار المجلس رقم 2216، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات العدائية التي تتسبب في إطالة أمد الحرب في اليمن، وتزيد من معاناة الشعب اليمني وتهدد الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية، وتنذر بعواقب وخيمة على مصالح دول العالم فيها.





ل.ب/و.ش



بنا 0856 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/03/26 - 05 : 12 PM