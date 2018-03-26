ارتفاع حصيلة قتلى حريق المركز التجاري في روسيا إلى 64 موسكو في 26 مارس/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع بمركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو الروسية، إلى 64 قتيلًا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص لا يزال في عداد المفقودين.

واوضح وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف بأن حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري بمدينة كيميروفو الروسية ارتفعت إلى 64 قتيلا.



وأعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، على قناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق، ولا يزال 11 منهم في المستشفيات حتى الآن.

وأفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أندريه مامشينكوف، أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.



وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال وثلاث صالات سينما، وتسنى لرجال الإطفاء فحص اثنتين منها، أما الثالثة فتعذر الوصول إليها بسبب الدخان الكثيف.

وبحسب خبراء فإن الحريق شب في الطابق الأعلى من المبنى، وتم نقل 20 شخصا منه على الفور لإسعافهم، وإجلاء 100 آخرين إلى أماكن آمنة.



ورجّح مصدر في خدمات المراقبة التقنية المحلية أن الحريق اندلع بسبب مخالفات في تركيب واستغلال الشبكات الكهربائية داخل مبنى المركز، مبينا أن الخبراء سيدرسون فرضيات أخرى للحادث، بما فيها فرضية اشتعال النيران بفعل فاعل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى تقارير مفصلة من وزير الطوارئ ومحافظ مقاطعة كيميروفو حول الحادث.





و.ش



بنا 0851 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/26 - 05 : 12 PM