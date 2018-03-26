امريكا تمنح اسرائيل 705 ملايين دولار للدفاع الصاروخي

تل ابيب في 26 مارس/بنا/ قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن الكونغرس الأمريكي وافق على تخصيص 705 ملايين دولار للدفاع الصاروخي لهذا العام.



واضاف في تصريح صحفي اليوم الإثنين " يسرني أن أعلن أن الكونغرس الأمريكي وافق على مبلغ قياسي للدفاع الصاروخي بقيمة 705 ملايين دولار للعام 2018وسوف نواصل تطوير نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات.. وسوف يفاجأ الذين يحاولون إيذائنا بالقدرات التي طورناها.



واوضح ليبرمان انه سيلتقي غدا في القدس المحتلة بوفد من أعضاء الكونغرس بقيادة نانسي بيلوسي وسيشكرهم شخصياً.







س.ي



بنا 0836 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/26 - 46 : 11 AM