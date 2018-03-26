الأردن يدين اطلاق مليشيات الحوثي صواريخ على الأراضي السعودية عمان في 26 مارس/ بنا / دان الأردن بشدة استهداف الاراضي السعودية بعدد من الصواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي من اليمن، مساء امس الاحد، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اسقاطها جميعا.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وقوف الأردن إلى جانب الشقيقة السعودية في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من مليشيات الحوثي، مجددا رفض الاردن لهذه الاعتداءات الآثمة التي تروع المدنيين وتستهدف استقرار السعودية.

وجدد الدكتور المومني موقف الأردن الداعم لجهود الأشقاء في السعودية للحفاظ على أمنهم الوطني ودعم الشرعية في اليمن، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف والاقتتال والعودة لطاولة المفاوضات وصولا لحل الصراع بالطرق السلمية وتجنيب اليمن الشقيق ويلات الاقتتال.







و.ش



بنا 0830 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/26 - 53 : 11 AM