الامارات تدين هجمات المليشيات الحوثية الصاروخية على السعودية ابوظبي في 26 مارس /بنا/ أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الايرانية الصنع التي نفذتها المليشيات الحوثية الانقلابية، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه هذا التصعيد الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، نقلا عن وكالة انباء الامارات ، أكد ان هذا الاستهداف المتكررة للمملكة من المليشيات الحوثية الإيرانية يؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية، داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه لوقف ومنع هذه الأعمال ضمانا لاستقرار المنطقة.

وجدد البيان موقف الإمارات الثابت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الاماراتي وأمن المنطقة.





خ.س



بنا 0802 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/26 - 52 : 11 AM