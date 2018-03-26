وسط اجراءات امنية مشددة وزيرة الدفاع الالمانية تصل كابول

كابول في 26 مارس /بنا/ تجري وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في العاصمة الأفغانية كابول محادثات سياسية في اليوم الثاني من زيارتها لأفغانستان.



ومن المقرر أن تجري فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون.



وبسبب الأوضاع الأمنية الحرجة هبطت الوزيرة على متن مروحية في مطار مقر الناتو في كابول وسط اجراءات امنية مشددة.



وكانت فون دير لاين زارت القوات الألمانية في مدينة مزار الشريف أمس الأحد لتهيئة القوات إلى استمرار مشاركتها في مهمة طويلة وشاقة ، وذلك بعد موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) الخميس الماضي على تمديد مهمة القوات الألمانية في أفغانستان لمدة عام.



ومن المخطط زيادة عدد القوات الألمانية في أفغانستان من حدها الأقصى الحالي الذي يبلغ 980 جنديا إلى 1300 جندي.





خ.س



بنا 0742 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/26 - 45 : 10 AM