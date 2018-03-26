"الصحة" تنفي ما نشرته وسائل الاعلام حول منع علاج مرضى السكلر في المستشفيات الخاصة المنامة في 26 مارس/ بنا / نفت وزارة الصحة ما نُشر في مختلف وسائل الإعلام بشأن "منع علاج مرضى السكلر في المستشفيات الخاصة"، مؤكدة على أن ما أثير في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً حول هذا الموضوع، لم يكن له أساس من الصحة.



واوضحت وزارة الصحة رداً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول "منع علاج مرضى السكلر في المستشفيات الخاصة "، بأنها تضع جل جهودها لخدمة المرضى المترددين على مرافق الوزارة وعلى رأسهم مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" وتقوم بتوفير كافة الخدمات الصحية عالية الجودة.

واكدت الوزارة بأنها مستمرة في تطوير خططها المستقبلية وخدماتها الصحية بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعته المستمرة والحثيثة للاهتمام بهذه الفئة من المرضى.



واشارت أنها لم ولن توجه إلى منع علاج أي مريض في المملكة سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، مؤكدة على أن الخطط العلاجية يتم وضعها من قِبل الطاقم الطبي ويتم مناقشتها مع المريض أثناء زيارته العيادة المتخصصة، وتوفير الخدمات الصحية الكاملة في مرافق الوزارة. علماً بأنه عند اتخاذ أي قرارات متعلقة بالقطاع الخاص، فسوف يكون بالاتفاق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وسيتم الإعلان عن أي قرار بشكل رسمي، حيث أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارة الصحة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بما يصب في خدمة المرضى.



ودعت وزارة الصحة الجمهور الكريم إلى التواصل والمتابعة المباشرة مع الجهة المختصة، وذلك لتلقي شكاوى وملاحظات المرضى وتقديم المساعدة فيما يختص بالرعاية الصحية وتوفير احتياجات المرضى، والى تحري الدقة والحقائق وعدم الاستماع للشائعات التي تجانب الصواب.

ودعت ايضا الجميع إلى الثقة بالوزارة والخدمات التي تقدمها للمرضى، حيث أنها لا تألو جهداً في خدمة المرضى والاهتمام بهم بما يصب في مصلحتهم وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.









ن.ف/و.ش



بنا 0731 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/26 - 38 : 10 AM