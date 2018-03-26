واشنطن تفرض عقوبات على 7 شركات باكستانية بسبب التجارة النووية

إسلام اباد في 26 مارس/ بنا / قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على سبع شركات باكستانية يشتبه بان لها صلات بالتجارة النووية.

وادرج مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية الشركات الباكستانية السبع في 22 مارس ضمن قائمة "الكيانات" التابعة له.



وبموجب القرار سيتم الزام الشركات الأمريكية والأجنبية باستصدار رخصة قبل أي تعاملات مع الشركات المدرجة أسماؤها على القائمة.

وأضاف المكتب في تقرير نشره موقع إلكتروني حكومي أن قائمة الكيانات لا تجمد الأصول للشركات الباكستانية.



كما يتعين على الشركات المدرجة على القائمة الحصول على رخص خاصة للعمل في الولايات المتحدة.

يذكر ان العلاقات بين واشنطن واسلام آباد تأزمت العام الماضي، بعد اتهام الرئيس الامريكي باكستان بعدم الجدية في محاربة الارهاب.















و.ش



بنا 0715 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/26 - 18 : 10 AM