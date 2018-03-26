تمكين شريك استراتيجي لمؤتمر ومعرض "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018"

المنامة في 26 مارس/ بنا / أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دخوله شريكا استراتيجيا لمؤتمر ومعرض "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" الذي يقام تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، يومي 30 و31 مارس في فندق كراون بلازا.



وينظم المؤتمر والمعرض للعام الثالث على التوالي كل من معهد BDA Training للتدريب الطبي وشركة ترتيب، وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين إضافة إلى "تمكين" كل من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والجمعية السعودية لطب الأسنان، وجامعة رياض العلم في المملكة العربية السعودية، ومجموعة "فيزتا".

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أن دعم تمكين لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار الحرص على النهوض بمؤسسات القطاع الخاص البحريني، وجعله محركا أساسيا للنمو، وذلك في إطار تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى دعم حضور العنصر البحريني في تلك المؤسسات من خلال التدريب والتطوير.

وأشار د. جناحي إلى أهمية مثل تلك الفعاليات التي تصب في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحويل البحرين كوجهة للسياحة العلاجية، مع توفر المقومات اللازمة لهذه السياحة من مراكز صحية متطورة وتجهيزات حديثة وكوادر صحية وطبية مؤهلة وخبيرة ومدربة.

وتحدث د. جناحي في هذا الإطار عن دعم تمكين للجهود الرامية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات والفعاليات العلمية والتجارية والرياضية وغيرها، أو ما بات يعرف بـ "سياحة المؤتمرات والفعاليات"، خاصة وأن "سائح المؤتمرات" هو سائح نوعي يتحلى بمعدلات إنفاق عالية.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمعهد BDA Training للتدريب الطبي الدكتور محمد شهدا بجهود تمكين في دعم القطاع الخاص، منوها بالشراكة الاستراتيجية مع تمكين في إقامة مؤتمر ومعرض "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" للعام الثالث على التوالي.

وأكد د. شهدا ان اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمعرض ستعزز من جهودها من أجل إنجاح هذه الفعالية وتحقيق الأهداف المنشودة منها، ومن بينها زيادة الوعي الأكاديمي والمهني لأطباء الأسنان، وإثراء خبراتهم واطلاعهم على أحدث المنتجات والخدمات الطبية، وتسليط الضوء على احتياجات أطباء الأسنان في مملكة البحرين واستكشاف الفرص أمامهم.

يشار إلى أن مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" يستقطب هذا العام 18 محاضرا دوليا من المختصين في الطب وطب الأسنان و"اللايف ستايل"، من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والسويد والهند ومصر ولبنان وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ويحظى مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" في نسخته الثالثة بمشاركة خليجية واسعة موزعة بنسبة 30% من مملكة البحرين، و60% من المملكة العربية السعودية، والـ 10% من باقي دول الخليج العربي والمنطقة والعالم.







ل.ب/خ.س



بنا 0658 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/26 - 05 : 10 AM