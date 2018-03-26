عاهل البلاد المفدى يبعث برقية الى خادم الحرمين الشريفين يدين فيها إطلاق عدة صواريخ باليستية على المملكة

المنامة في 26 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها جلالته عن استنكار مملكة البحرين وادانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضهم.



واكد عاهل البلاد المفدى حفظه الله ان هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مجددا جلالته التأكيد على وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، داعيا جلالته العلي القدير ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الأبي من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان والرقي والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



م.ا.ب/خ.س



بنا 0700 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/26 - 02 : 10 AM