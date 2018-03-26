روسيا تطور دبابات "Т-80" وطوربيد قادر على إغراق حاملة طائرات

موسكو في 26 مارس /بنا/ أكدت مصادر عسكرية روسية أن الخبراء الروس يعملون على تعديل دبابات "Т-80" الشهيرة ، ليطرح الجيل الجديد من هذه الدبابات تحت رمز "Т-80-BMB".



وستزود هذه الدبابات المعدلة بمنظومات "ريفليكس" التي تساعد الدبابة على إطلاق قذائف صاروخية موجهة، والتي ستأتي بديلا لمنظومات "كوبرا" الموجودة في دبابات "Т-80" التقليدية.



كما ستزود بمنظومة التوجيه الروسية "سوسنا-أو" التي تحوي أجهزة وحساسات ليزرية وكاميرات حرارية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، قادرة على اكتشاف الهدف وتتبعه بشكل أوتوماتيكي.



كما تحدث مسؤول روسي عن تطوير الطوربيد الروسي من نوع "الحوت" "كيت" بعيار 650 مليمترا، ليكون قادرا على إغراق حاملة طائرات.



وكان رئيس قسم التخطيط البعيد الأجل بشركة "هيدرو بريبور" الروسية غليب تيخونوف، صرح لوسائل اعلام محلية ان الطوربيد "كيت" لا نظير له في العالم، حيث يدور الحديث عن سلاح فريد من نوعه من حيث سرعته ومداه وقدرته، مشيرا إلى أن مجموعة واحدة منه تضم ثلاثة طوربيدات وجهاز رصد صوتي مائي.



يذكر أن الطوربيدات البعيدة المدى من طراز "65-76 أ" والمعروفة أيضا باسم "كيت" دخلت الخدمة في قوات البحرية الروسية مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهي نسخة من طوربيد "65-76"، مطورة من أجل إطلاقها من على متن الغواصات النووية الروسية من الجيل الثالث.





خ.س



بنا 0655 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/26 - 59 : 09 AM