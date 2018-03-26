قطاعات بشؤون الطيران المدني تحصل على شهادة "الآيزو 9001:2015" المنامة في 26 مارس / بنا / حصل قطاع شؤون الموانئ والملاحة البحرية وإدارة سلامة وأمن الطيران بشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات على شهادة تطبيق نظام الجودة حسب مواصفة "الايزو 9001:2015"، بعد اجتيازهم التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الجديد (ISO 9001:2015)، وأسفر التدقيق عن نتائج إيجابية عكست التزام الموظفين بنظام الجودة محققين بذلك أعلى مستويات الأداء في الجودة.

وتسلم وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد شهادات الآيزو الدولية من ممثل الشركة المانحة للشهادة السيد باسم عبيد (المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا، وجنوب شرق أوربا)، وذلك بعد تحقيق تلك القطاعات بشؤون الطيران المدني لكافة المعايير والمقاييس الدولية، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية سعادة السيد حسان على الماجد ووكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات سعادة السيد محمد ثامر الكعبي.



ويعد قسم إدارة الجودة القسم المشرف على تطبيق نظام الجودة لكافة الادارات التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات ويشرف عليه وزير المواصلات والاتصالات، وكانت لتوجيهاته وحرصه الدائم على مواصلة وتجديد شهادات الجودة في الوزارة مردود فعال في زيادة كفاءة الأداء.

ويهدف نظام الجودة الجديد إلى تطبيق متطلبات قياس وضبط جودة الخدمات المقدمة للعملاء وإدارة المخاطر طبقاً لنظام المواصفة الدولية الجديد، والذي تم على إثره منح شهادة نظام الجودة (ISO 9001:2015) من قبل الشركة المتخصصة في ضبط الجودة المانحة لشهادات (الايزو) العالمية.



وتعكس سلسلة حصول إدارات الوزارة على هذه الشهادة وتجديدها التزام وزارة المواصلات والاتصالات بالمنهجيات العصرية، سعياً منها للارتقاء بالخدمات وتلبية تطلعات الزبائن في جودة وسرعة الإنجاز وكفاءه مقدمي الخدمة، وصولاً إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0640 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/26 - 06 : 10 AM