المصريون يتوجهون اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

القاهرة في 26 مارس/ بنا / يتوجه المصريون اليوم على مدى ثلاثة ايام الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط إجراءات امنية مشددة.

وتفتح مكاتب الاقتراع ابوابها الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء لإتاحة اكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب.



ويحق لنحو 59 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم أمام 14 ألف لجنة فرعية موزعة على جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

ويتنافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى في هذه الانتخابات.



وانتشرت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية في كافة أنحاء الجمهورية، لتأمين اللجان الانتخابية.









و.ش



بنا 0623 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/26 - 28 : 09 AM