محادثات بشأن إمكانية وقف إطلاق النار بين ابوجا وبوكو حرام

أبوجا في 26 مارس /بنا/ قال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد إن الحكومة تجري محادثات مع جماعة بوكو حرام المتشددة بشأن إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار، وبهدف التوصل لوقف دائم للعمليات القتالية.



وهذه أول مرة منذ سنوات تعلن فيها الحكومة النيجيرية أنها تجري محادثات مع بوكو حرام بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار في تمرد أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتدمير شمال شرق نيجيريا.



ولكن حكومة الرئيس محمد بخاري قالت مرارا إنها مستعدة لإجراء محادثات مع بوكو حرام.



وبدأت بوكو حرام تمردا مسلحا في 2009 ، وامتدت حملتها إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة ولكنها اعتراها ضعف حاد في السنوات القليلة الماضية بسبب ضغوط عسكرية إقليمية وفقدت كثيرا من الأراضي التي كانت تسيطر عليها.



وقد شرد أكثر من مليوني نسمة كما قامت هذه الجماعة بخطف آلاف آخرين من بينهم نحو 270 فتاة من مدرسة في تشيبوك بولاية بورنو في 2014 ، في قضية أثارت غضبا عالميا وحملة لإطلاق سراح الفتيات.





خ.س



بنا 0559 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/26 - 04 : 09 AM