الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا خلال مداهمات في الضفة والقدس والمحتلة

القدس المحتلة في 26 مارس/ بنا / نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة مداهمات في عدد من المدن والمحافظات في الضفة والقدس المحتلة، اسفرت عن اعتقال 21 فلسطينيا.



واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال، وعائلة بأكملها، في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.



وفي جنين اعتقلت الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان، بينهم أسيران محرران، وثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال عدة بلدات، ونصبت حواجز عسكرية بالمحافظة اعتقلت ثلاثة مواطنين.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت اليوم، في بيت لحم شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتدت على اثنين آخرين بالضرب، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة.





و.ش



بنا 0554 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/26 - 00 : 09 AM