الجيش اليمني يحرر تباب بين نهم والغيل

صنعاء في 26 مارس /بنا/ اعلن الجيش اليمني تحرير عدد من التباب الواقعة في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء، ومديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف.



وأوضح مصدر ميداني لموقع "سبتمبرنت" أن جبهة الميمنة شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الانقلابية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من تحرير عدد من التباب في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف ، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية فادحة في جبهات نهم.



ولفت المصدر إلى ان قوات الجيش نصبت كمينا لمجموعة من العناصر الانقلابية في الشعاب غرب جبال البياض، بعد محاولتهم التسلل إلى مواقعهم وتمكنت من قتلهم جميعاً. ومشيرا إلى ان المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف استهدف مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق متفرقة بمديرية نهم، تكبّدت خلاله خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.





خ.س



بنا 0537 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/26 - 59 : 08 AM