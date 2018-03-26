ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري إلى 53 قتيلا و16 مفقودا كيميروفو في 26 مارس /بنا/ ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا.

وقال وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف، إن الحريق أودى بحياة 53 شخصا، في حين لا يزال مصير 16 شخصا مجهولا.



ومن جهته أفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أندريه مامشينكوف، أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.



وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال وصالات سينما.



وبحسب خبراء فإن الحريق شب في الطابق الأعلى من المبنى، وتم نقل 20 شخصا منه على الفور لإسعافهم، وإجلاء 100 آخرين إلى أماكن آمنة.



ورجّح مصدر أن يكون اندلاع الحريق بسبب مخالفات في تركيب واستغلال الشبكات الكهربائية موضحا أن الخبراء سيدرسون فرضيات أخرى للحادث، بما فيها فرضية اشتعال النيران بفعل فاعل.







خ.س



بنا 0526 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/26 - 23 : 09 AM