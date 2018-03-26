قطار الحرمين يقوم برحلة المسار الكامل من المدينة المنورة الى مكة المكرمة

المدينة المنورة في 26 مارس /بنا/ استقل وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام السعودي نبيل بن محمد العامودي، وعدد من المسؤولين السعوديين وقيادات المشروع في المدينة المنورة قطار الحرمين ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة مكة المكرمة.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الضيوف استقلوا قطار الحرمين من المدينة المنورة متوقفين في محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابع وتخللها زيارة لمركز التحكم الذي يعمل بأحدث التقنيات ويكفل التشغيل الاحتياطي بأعلى مقاييس الكفاءة، كما اطلعوا على سير العمل في المشروع وجاهزيته لخدمة الزوار والمعتمرين وسكان المملكة.



واكد العمودي ان الجهود المبذولة لإنجاز مشروع قطار الحرمين السريع خلال مختلف مراحل تنفيذه كان لها أثرها البارز في انطلاقة هذا المشروع، واجتيازه لأهم مراحله المفصلية.



وحظي هذا المشروع العملاق ومنذ انطلاقته بحرص ومتابعة القيادة السعودية، كما اكتسب قيمة كبرى إقليميا ودوليا بسبب ما يفي به من توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وعالية الكفاءة، وكذلك نظرًا لقيمته الكبرى والرامية إلى خدمة ضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.



خ.س



بنا 0514 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/26 - 19 : 08 AM