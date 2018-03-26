زلزال قوته 6.4 درجات يهز السواحل الشرقية لإندونيسيا

جاكرتا في 26 مارس/ بنا / هز زلزال قوته 6,4 درجات فجر الاثنين السواحل الشرقية لإندونيسيا، في وقت حذر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهندي من امواج مد عاتية.



وقال المعهد الاميركي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب على عمق 171 كلم تحت سطح الماء في بحر باندا ويبعد عن اقرب جزيرة مأهولة اكثر من 200 كلم.

يذكر ان اندونيسيا تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتلاقى "صفائح تكتونية" يتسبب احتكاكها ببعضها البعض بنشاطات زلزالية وبركانية متكررة.







و.ش



بنا 0506 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/26 - 13 : 08 AM