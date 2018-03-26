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بريطانيا تجدد دعمها لجهود التحالف العربي في اليمن
2018/03/26 - 14 : 06 AM

لندن في 26 مارس/بنا/ جددت بريطانيا دعمها لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مطالبة طهران بالكف عن إرسال أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون ووزيرالتنمية الدولية بيني موردونت في بيان مشترك "نحن ندعم جهود التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، بحسب ما أقره مجلس الأمن الدولي".

وطالب الوزيران إيران بالتوقف عن إرسال أسلحة للمتمردين الحوثيين التي من شأنها أن تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

خ.أ

بنا 0307 جمت 26/03/2018


عدد القراءات : 26         اخر تحديث : 2018/03/26 - 14 : 06 AM
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