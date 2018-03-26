مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 26 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا التفجير في مدينة الإسكندرية.



القيادة تهنئ رئيس بنجلادش بذكرى الاستقلال.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس التونسي .



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.



لدى استقبال سموه مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة.. سمو رئيس الوزراء يؤكد مباركته لكل ما يدعم القطاع التجاري.



سمو رئيس الوزراء: ما يربط بين عاهل البلاد وأبناء شعبه نموذجا يبعث للفخر والاعتزاز.. وكلنا ولاء صادق ومحبة لجلالته.



الملكية للشرطة تعرض تجربة (القيادات الملهمة) في دبي.



وزيـر النفـط يفتتح اليوم مؤتمر ومعرض التميز التشغيلي.



الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تفوز بجائزة سمو الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة 2018.



معالي الشيخ خالد بن عبد الله: تحقيق قطاع التجزئة لقفزات متسارعة راجع للسياسات المشجعة على افتتاح المراكز التجارية.



وفد من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي يزور الأمانة العامة للتظلمات.



المضحكي: زيارة الوفود من جامعات إقليمية ودولية يسهم في فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات.



وزير التربية والتعليم يستقبل الكاتب الصحفي سعيد الحمد.



أمانة العاصمة تنجز 80% من المرحلة الثانية لتطوير مشروع كورنيش جسر سترة.



تسلمها معالي وزير الخارجية.. جلالة الملك المفدى يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية السودان.



تحت رعاية وزير شؤون الدفاع.. ختام الدورة القضائية التأسيسية السابعة في أعمال النيابة العسكرية.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقيات شكر جوابية مـن القيـــادة السعوديـــة.



خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر محطات المسافرين 2018 .. شركة مطار البحرين تسلط الضوء على إنجازات برنامج تحديث المطار.



رئيس ديوان الخدمة يبحث مع وزير المواصلات الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.



محافظ الشمالية يؤكد ان مبادرة الانتماء الوطني التي اطلقها معالي وزير الداخلية تعكس في مضمونها المعنى الحقيقي للشراكة المجتمعية.



معالي وزير الداخلية يؤكد اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الالكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة.



محافظ العاصمة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لنشر الثقافة والتوعية المرورية.



رئيس هيئة الأركان يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع.



(استخدام البحرينيات لتطبيق واتس أب) يفوز بأفضل دراسة بمؤتمر الإعلام والاتصال في ابوظبي.



النيابة العامة تأمر بحبس شخص نشر تغريدات على "تويتر" تتضمن سب واساءة للغير سبعة أيام احتياطياً تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.



في ضوء التوجيهات الصادرة من سمو رئيس الوزراء الموقر.. وزراء الأشغال والإسكان والرياضة يتفقدون احتياجات مناطق النعيم.



سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التونسي.



سمو ولي العهد يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من القيادة السعودية.



معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يثني على جهود السفير المغربي لتعزيز العلاقات البحرينية المغربية.



بمشاركة (طفاش) وشخصيات تراثية وفنية...سوق البسطة يستضيف برنامج إثراء الشباب.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين.



اختتام بطولة كأس سمو ولي العهد للجولف بمشاركة 107 لاعبين من مختلف أندية الجولف في البحرين .



المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل سفيرة الاتحاد السويسري .



ميرزا يستقبل رئيس مجلس ادارة شركة Solar One.



سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تقيم ندوة بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية (عاصفة الحزم).



تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ومجلس الوزراء..مبادرة وطنية لتدريب وتوظيف الأطباء الخريجين العاطلين بالشراكة بين عدة وزارات وهيئات حكومية.



(التنمية السياسية) بالتعاون مع (الصليب الأحمر) يطلقان دورة (القانون الدولي الإنساني).



الرئيس التنفيذي للـ(بوليتكنك) في لقاء مع (بنــا) : نطرح برامجنا بالتوافق مع احتياجات سوق العمل في البحرين.



جمعية الأطباء و"الملكية للجراحين" و"المستشفيات الخاصة" يعقدون لقاءا تشاوريا.



ورشة عمل حول قيد وتسجيل الدعاوى الدستورية.



مسيحيون ومسلمون يشاركون في صلوات عـــلى أرواح ضحـــــايـــا الاعتـــداء فـي جنـــوب فــرنســـا.

















خ.أ



بنا 0305 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/26 - 13 : 06 AM