الطقس معتد ل مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا خلال النهار

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2018/03/26 - 06 : 06 AM
المنامة في 26 مارس/ بنا/ ذكرت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس سيكون اليوم الاثنين الطقس معتدل مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا خلال النهار.
الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.
درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 25 %.
شروق الشمس 5:38 صباحا...غروب الشمس 5:47 مساءا.
خ.أ
بنا 0249 جمت 26/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/26 - 06 : 06 AM