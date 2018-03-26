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الطقس معتد ل مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا خلال النهار
2018/03/26 - 06 : 06 AM

المنامة في 26 مارس/ بنا/ ذكرت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس سيكون اليوم الاثنين الطقس معتدل مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 25 %.

شروق الشمس 5:38 صباحا...غروب الشمس 5:47 مساءا.





خ.أ

بنا 0249 جمت 26/03/2018


عدد القراءات : 74         اخر تحديث : 2018/03/26 - 06 : 06 AM
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