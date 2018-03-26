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المجموعتان العربية والإسلامية تنجحان في طرح قضية القدس على الاتحاد البرلماني الدولي
2018/03/26 - 28 : 01 AM

القاهرة 25 مارس/بنا/ نجحت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي في إدراج بند طارئ على جدول أعمال الدورة 138 للاتحاد المنعقدة حاليا في جنيف حول القدس.

وقال بيان صادر اليوم عن مكتب رئيس البرلمان العربي بالقاهرة، إنه في موقف يعبر عن قوة الدول العربية والإسلامية ووحدتها تجاه قضاياها المصيرية المشتركة، نجحت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي في إقرار بند طارئ على جدول أعمال البرلمان الدولي في جنيف، بشأن عدم تغيير الوضعية القانونية للقدس كمدينة محتلة وباعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.


خ.أ

بنا 2213 جمت 25/03/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/03/26 - 28 : 01 AM
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