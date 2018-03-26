الشرطة الباكستانية تقضي على ارهابيين اثنين في مدينة فيصل آباد إسلام آباد في 25 مارس/ بنا / قضت الشرطة الباكستانية اليوم على اثنين من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار اليوم في مدينة فيصل آباد بإقليم البنجاب الباكستاني.

وقال مسؤول أمني باكستاني أن قوات الأمن داهمت عناصر إرهابية في أحد أحياء مدينة فيصل آباد حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن نجاح قوات الأمن في القضاء على اثنين من الإرهابيين.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن بنيران الإرهابيين، مشيراً إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع.



م خ



بنا 2023 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/25 - 43 : 11 PM