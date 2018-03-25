سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تقيم ندوة بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" لندن في 25 مارس/ بنا / تحت رعاية معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ندوة بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" تحدث خلالها الإعلامي محمد العرب مراسل قناة العربية عن تجربته في تغطية العملية من خطوطها الأمامية، مشيدا بالنتائج التي حققها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحضر الندوة عدد من الدبلوماسيين والباحثين الإقليميين والطلبة البحرينيين المبتعثين الدارسين في مجال الشؤون السياسية والملتحقين ببرامج الدراسات العليا، حيث ثمن الحضور مشاركة الإعلامي محمد العرب بتجربته كشاهد عيان على الأحداث في اليمن، وأثنوا على جهود السفارة لإقامة مثل هذه الفعاليات التثقيفية لزيادة الوعي والإثراء، معربين عن تطلعهم للمزيد منها.







ن.ع/م خ



بنا 2002 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/03/25 - 19 : 11 PM