مقتل 3 جراء هجوم انتحاري قرب وزارة الداخلية الصومالية

مقديشو في 25 مارس/ بنا / لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدث باسم الشرطة محمد ضاهر قوله "إن ضابط أمن ومدنيا قتلا في الهجوم واستهدف المهاجم، الذي فجر نفسه أيضا، نقطة تفتيش قريبة من مكتب وزير الداخلية الذي كان خاضعا لحراسة أمن القصر الرئاسي".



وأضاف: "حاولت سيارة مفخخة يقودها انتحاري شق طريقها إلى مدخل مجمع وزارة الداخلية، لكن قوات الأمن في المنطقة أطلقت النار عليه."





م خ



بنا 1724 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/25 - 27 : 08 PM