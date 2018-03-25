خادم الحرمين الشريفين يرعى غداً حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

الرياض في 25 مارس / بنا / يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمشيئة الله تعالى غداً حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الأربعين، بالرياض.



وكان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، قد أعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ "40" لهذا العام، في فروعها الخمسة، حيث حصل خمسة علماء من ثلاث قارات على جائزة الملك فيصل العالمية.



ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فقد فاز الدكتور أرواندي جاسوير من إندونيسيا بجائزة خدمة الإسلام، والدكتور بشار عواد من الأردن بجائزة الدراسات الإسلامية، والدكتور شكري المبخوت، من تونس، بجائزة اللغة العربية والأدب، فيما فاز الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الأمريكية بجائزة الطب، والدكتور جون بول من بريطانيا بجائزة العلوم.







م.ح.



بنا 1710 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/25 - 18 : 08 PM