على اثر مناشدة الغرفة لسمو رئيس الوزراء.. سمير ناس: نثمن تكليف سموه لوزير الصناعة بالتشاور مع الغرفة لإيجاد صيغة مناسبة لرسوم الأنشطة التجارية

المنامة في 25 مارس/ بنا / أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزازها وتقديرها العميقين لتجاوب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للالتماس الذي رفعه مجلس إدارة الغرفة لسموه فيما يخص تأجيل العمل برسوم الأنشطة التجارية، وتكليفه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتشاور مع مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لإيجاد صيغة مناسبة لرسوم الأنشطة التجارية.



وأوضح السيد سمير ناس بأن هذه التوجيهات الكريمة تعكس حرص سموه حفظه الله على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها ومواجهة الظروف المستجدة التي يواجهها، كما إن هذه التوجيهات تؤكد إيمان سموه بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.



وأكد السيد سمير ناس بأن مجلس إدارة الغرفة سيضع في صدارة أولوياته حماية مصلحة أصحاب الأعمال وفي نفس الوقت المصلحة الوطنية العليا، مشيداً باهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، مؤكداً بأن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء الموقر لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة.







ن.ع/م.ح.



بنا 1621 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/25 - 26 : 07 PM