الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: رطب مع ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى حار نسبيا

المنامة في 25 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الاثنين سيكون بمشيئة الله رطب مع ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى حار نسبيا مع كميات متفاوتة من السحب.



الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة : العظمى 30 درجة مئوية .. والصغرى : 21 درجة مئوية.











م خ



بنا 1607 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/25 - 11 : 07 PM