جمعية الأطباء و"الملكية للجراحين" و"المستشفيات الخاصة" يعقدون لقاءا تشاوريا المنامة في 25 مارس/ بنا / عقد كل من جمعية الأطباء البحرينية والكلية الملكية للجراحين (RCSI) وممثلين عن مستشفيات خاصة لقاءا تشاوريا جرى خلاله مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الأطراف الثلاثة بما يسهم في دعم الجهود الرامية لتطوير القطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين وتقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وفقا لأفضل المعايير العالمية المتبعة.



وتناول الاجتماع الذي أقيم في مقر كلية (RCSI) التعاون بين الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون الأكاديمي، والبرامج التدريبية لتنمية قدرات الأطباء، إضافة إلى مشروعات البحث العلمي المشتركة، وإقامة وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات العلمية والبحثية والتقنية وسائر الفعاليات ذات الصلة، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والتعلم الإلكتروني والمواد العلمية الرقمية، والبرامج والخطط الأكاديمية والمناهج والمقررات الدراسية.



وركز الاجتماع تحديدا على أهمية دعم برنامج التعليم الطبي المستمر من خلال توفير مصادر تعلم متميزة للطبيب البحريني، وتوسيع آفاق البحث العلمي، وبما يحقق الأهداف المنشودة لهذا البرنامج.



وأشار رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور محمد عبد الله رفيع إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مساهمة الجمعية في النهوض بمسؤوليتها المجتمعية، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف ذات الصلة بالشأن الصحي والطبي.



ونوه الدكتور رفيع بالجهود التي يبذلها القائمون على كلية (RCSI) بقيادة البروفيسور سمير العتوم بما يسهم في دعم القطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين، مشيرا في هذا المجال إلى حرص جمعية الأطباء على المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين والرامية لتعزيز النهوض بواقع الطب والطبيب في مملكة البحرين، كما نوه الدكتور رفيع بالدور المتنامي للمستشفيات الخاصة في مملكة البحرين من أجل دعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع.



هذا وقد وضم الاجتماع كل من البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية يرافقه عددا من رؤساء الأقسام في الكلية، ورئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور محمد عبد الله رفيع، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عبد الوهاب محمد، والرئيس التنفيذي لمستشفى البحرين التخصصي الدكتور قاسم عرداتي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية والدكتور جورج شريان، والرئيس التنفيذي لمستشفى الكندي الدكتور ابتسام الدلال، والرئيس التنفيذي لمستشفى طارق الدكتور طارق سعيد، والرئيس التنفيذي لمستشفى رويال البحرين الاستاذ روهيت سريفاستا.



ن.ع/م خ



بنا 1524 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/25 - 43 : 06 PM