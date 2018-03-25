سمو رئيس الوزراء: ما يربط بين عاهل البلاد وأبناء شعبه نموذجا يبعث للفخر والاعتزاز.. وكلنا ولاء صادق ومحبة لجلالته

المنامة في 25 مارس/ بنا / لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسؤولين بالمملكة والمواطنين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن العلاقة بين الحاكم والشعب في مملكة البحرين وما يربط بين عاهل البلاد وأبناء شعبه نموذجا يبعث للفخر والاعتزاز، وكلنا ولاء صادق ومحبة لجلالة الملك المفدى، ونحن شعب لم ولن يتغير، وكلنا داعمين لتوجهاته حفظه الله من أجل هذا الوطن ورفعته ومساندين ومنفذين لتوجيهاته السامية للارتقاء بحياة المواطن وتحسين جودة الخدمات الحكومية.



مجددا سموه التأكيد أن العلاقة بين شعب البحرين وقيادته هي علاقة فريدة قائمة على المحبة والاحترام، فنحن من هذا الشعب وشعبنا منا، وعزمنا لا يعرف اللين لتحقيق كل ما يسهم في تحسين الوضع المعيشي والخدماتي للمواطن البحريني، فهذا الشعب هو مصدر قوتنا وهو زادنا للمستقبل وباعث التنمية التي تنطلق بقوة باتجاه تحقيق الأهداف المنشودة.



وقال سموه "ان مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حفظه الله، تسير على دروب التنمية بخطوات واثقة وعزم لا يلين، واستطاعت بفضل رؤية جلالته وتوجيهاته السامية أن تتبوأ مواقع الصدارة في العديد من المجالات لتقدم للعالم نموذجًا في عزم الارادة وقوة التصميم على بلوغ النجاح".



هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم كبار المسؤولين بالمملكة وعدد من النخب الفكرية والثقافية والإعلامية والاقتصادية وجمعا من المواطنين، وذلك في إطار ما دأب عليه سموه بالتواصل المباشر مع أبناء الشعب.



وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يوالي أبناء الوطن تحقيقه من إنجازات واستجابتهم الفاعلة لبرامج التنمية البشرية التي تدشنها الحكومة.



وقال سموه" ان شعب البحرين العزيز سطر قصص نجاح في حب الوطن والولاء للقيادة ستظل ماثلة دوما في الذاكرة الوطنية، وان النسيج الاجتماعي المتماسك الذي صار علامة فارقة في المشهد الوطني منذ القدم سيظل كذلك ولن يتأثر بمحاولات التفرقة"، معربا سموه عن اعتزازه وفخره بما يتميز به شعب البحرين من وعي كبير وحرص على التزود بالعلم والمعرفة في شتى المجالات، مؤكدا سموه أن هذا الشعب بخدمته لوطنه وتلاحمه حول قيادته قدم للعالم كله الوجه الحضاري لمملكة البحرين.



وأضاف سموه"ان مملكة البحرين تنطلق بقوة في المسيرة التنموية بخطوات متسارعة، متجاوزة باقتدار كافة التحديات التي تعيق هذه الانطلاقة، لان طموحها من أجل رفعة هذا الوطن لا يقف عند حد ولا يؤثر عليه عائق".



وفي الشأن الخارجي، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها في مساندة القضايا العربية والاسلامية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.



وقال سموه:" إن الشقيقة السعودية قوة للعرب والمسلمين جميعًا، ونحن نتكلم من القلب عنها لأنها تقوم بدور كبير من أجل صالح الأمتين العربية والاسلامية ودول الخليج بشكل خاص"، مؤكدا سموه أن النجاحات التي حققتها الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة هي نجاحات لجميع دول المنطقة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1433 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/25 - 36 : 05 PM