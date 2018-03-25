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ورشة عمل حول قيد وتسجيل الدعاوى الدستورية
2018/03/25 - 26 : 05 PM

المنامة في 25 مارس/ بنا / في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، أقيمت مؤخرا بمقر المعهد ورشة عمل لمجموعة من السادة المحامين لشرح النظام القانوني للمحكمة الدستورية وإجراءات قيد الدعوى الدستورية مع بيان أساليب وآليات اتصال الدعاوى بالمحكمة وآثار وحجية الأحكام وأهم المبادئ التي أرستها المحكمة من خلال الأحكام الصادرة ما بين الأعوام 2003 إلى 2017.


ن.ع/م.ح.

بنا 1421 جمت 25/03/2018


عدد القراءات : 31         اخر تحديث : 2018/03/25 - 26 : 05 PM
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