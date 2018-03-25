النيابة العامة تأمر بحبس شخص نشر تغريدات على "تويتر" تتضمن سب واساءة للغير سبعة أيام احتياطياً تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة

المنامة في 25 مارس/ بنا / صرح حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة قيام أحد الاشخاص بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية وذلك عن طريق قيامه بنشر تغريدات على برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" تتضمن السب والإساءة للغير.



وبناء على ذلك قامت ادارة الجرائم الالكترونية بإجراء التحريات اللازمة وصولاً لصاحب الحساب، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجواب المتهم من قبل النيابة العامة أقر بما هو منسوب اليه من اتهام.



وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بحبسه سبعة ايام احتياطياً لإستكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.







ن.ع/م.ح.



بنا 1419 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/25 - 22 : 05 PM