في ضوء التوجيهات الصادرة من سمو رئيس الوزراء الموقر.. وزراء الأشغال والإسكان والرياضة يتفقدون احتياجات مناطق النعيم

المنامة في 25 مارس/ بنا / ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قام كل من سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف، سعادة وزير الاسكان م. باسم بن يعقوب الحمر، سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بزيارة الى منطقة النعيم للوقوف على احتياجات أهالي المنطقة حيث كان في استقبالهم ممثلو اللجنة الأهلية لمنطقة النعيم.



وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر مركز شباب النعيم رحب السيد غازي عبدالمحسن رئيس المركز بالوزراء الثلاثة مشيداً بالجهود التي تبذلها وزاراتهم في مجالات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية والإسكان وشؤون الشباب والرياضة.



وقام ممثل عن اللجنة الأهلية لمنطقة النعيم بتقديم عرض مفصل للوزراء الثلاثة يتضمن مقترحات وطلبات أهالي منطقة النعيم بما يتناغم مع توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بتلبية طلبات أهالي المنطقة.



وقد طرح أهالي النعيم مقترحات من بينها: حل مشكلة الوقوف العشوائي ولفترات طويلة على شارع البديع مما يسبب اختناقات مرورية طوال اليوم، النظر في إمكانية تطوير تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع البديع، معالجة مشكلة الوقوف العشوائي ولفترات طويلة على شارع البديع مما يسبب اختناقات مرورية طوال اليوم.



وفي ما يتعلق بشؤون البلديات فقد طرح أهالي النعيم مقترحات لإنشاء حديقة وممشي، مناقشة موضوع البيوت الآيلة للسقوط ومساكن العزاب، النظر في موضوع رخص البناء في المنطقة القديمة وذلك لعدم استيعابية المنطقة، ومتابعة المخالفات البلدية.



من جهته تقدم سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالشكر والتقدير إلى أهالي منطقة النعيم منوهاً إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمتابعة احتياجات مناطق النعيم وللاستماع إلى طلبات ومقترحات الأهالي والمقيمين كل في مجال اختصاصه.



وأضاف م. خلف إنه سيتم الترتيب لتنظيم زيارات ميدانية من قبل المعنيين في الإدارات المختصة بالوزارة للوقوف على طبيعة تلك الطلبات والنظر في إمكانية تنفيذها بحسب الإمكانات المتوفرة وفي ضوء الأولويات التي يتم الاتفاق بشأنها مع المجلس البلدي التابع للمنطقة.



وكانت وزارة الأشغال قد أكملت في الفترة الأخيرة من خلال مشاريع شؤون الطرق والصرف الصحي عدة مشاريع بمناطق النعيم من ضمنها: إعادة تأهيل وصيانة الطرق بالمنطقة، دراسة السلامة المرورية لبعض الطرق، تركيب واستبدال العلامات المرورية والمرآة العاكسة في بعض الطرق، إنشاء مواقف سيارات للمنطقة.



كما أكملت وزارة الأشغال في الشهور الماضية تأهيل شارع النعيم والطريق 314-312 بمجمع 303، إعادة إنشاء بالطوب الطريق 1425 بمجمع 314، إعادة إنشاء بالطوب الطريق 313 بمجمع 303، إعادة إنشاء بالطوب الطريق 1424-1423 بمجمع 314، تأهيل الطريق 1418 بمجمع 314، تأهيل جزء من الطريق 1414 بمجمع 314، إنشاء موقف سيارات على شارع الحكومة بمجمع 303، تعديل وضعية الرصيف الواقع على تقاطع الطريق 1413 مع شارع الحكومة بمجمع 314، تثبيت حاجز مشاة على امتداد الرصيف المحاذي لمركز شباب النعيم بمجمع 314، توفير مواقف للسيارات بالعدادات على شارع البديع النعيم مجمع 314، وفي مجال الصرف الصحي تم الانتهاء من توصيل شبكة الصرف وشبكة مياه الأمطار بمجمع 314.



وانتقل الحديث إلى المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان مشيراً إلى أن زيارة منطقة النعيم لتفقد احتياجاتها لخدمية يأتي استمراراً لنهج سموه الدائم في متابعة احتياجات المواطنين في مختلف قرى ومناطق المملكة، موضحاً أن وزارة الإسكان تولي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين في شتى محافظات المملكة اهتماماً كبيراً، وتسعى لأن تشمل التوزيعات والخدمات الإسكانية الأخرى كافة المحافظات والمناطق، وهو الأمر الذي دائماً ما يؤكد عليه سمو رئيس الوزراء في مناسبات عدة.



وأضاف الوزير الحمر أن الوزارة ومنذ صدور أمر سمو رئيس الوزراء الموقر بتفقد احتياجات أهالي النعيم، تم تشكيل فريق عمل في الوزارة للإعداد لتلك الزيارة من خلال الاطلاع على الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بتلبية طلبات أهالي المنطقة وأقدميتها وغيرها من المعلومات المطلوبة، مع النظر في الحلول العملية الممكنة لتلبية طلبات الأهالي.



وأشار سعادة وزير الاسكان إلى أن مسؤولي الوزارة حريصون على تتبع ورصد جميع الاحتياجات الإسكانية لأهالي النعيم، وبحث سبل تلبيتها من خلال المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة حالياً في مدن البحرين الجديدة بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية، منوهاً إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة المواقع المقترحة من قبل الأهالي لإنشاء مشروع إسكاني يخدم المنطقة، والتأكد من جدوى تلك المواقع، على أن يستمر التواصل مع ممثلي أهالي المنطقة خلال الفترة المقبلة.



وقد رافق الوزير الحمر من مسؤولي وزارة الإسكان كل من م. سامي قمبر مدير إدارة الخدمات الإسكانية، وم. رضا الأدرج رئيس قسم شؤون امتدادات القرى.



وخلال اللقاء أشاد الأهالي بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة في تطوير الحركة الشبابية والرياضية في المملكة وحرصها الموصول على تشييد المراكز الشبابية والأندية الوطنية القادرة على استيعاب الكم المتزايد من منتسبي هذين القطاعين مشيدين ببناء الوزارة لمركز شباب النعيم الذي مكنهم من احتضان شباب المنطقة في أجواء آمنة لممارسة نشاطاتهم المختلفة.



وعرض الأهالي خلال اللقاء مطالبهم والمتمثلة في استكمال مرافق المركز الشبابي وصيانة الملعب، كما طرح الأهالي مواقع مقترحة يمكن استملاكها من قبل الجهات المختصة لاستكمال مرافق المركز.



وخلال حديثه مع الاهالي أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أن توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة تشدد على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، مشيرا الى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بشأن زيارة منطقة النعيم تعكس مدى حرص سموه الدائم على أن تشمل خدمات الحركة الشبابية والرياضية مختلف محافظات وقرى المملكة، مضيفا أن توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن الارتقاء بواقع القطاعين الشبابي والرياضي للقرى والمدن يأتي استمراراً للدعم والرعاية التي يوليها سموه للشباب البحريني، وتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية القادرة على استيعاب الكم المتزايد من منتسبي الشباب والرياضة.



وبين سعادة السيد هشام بن محمد الجودر ان اهتمام سمو رئيس الوزراء بمتابعة طلبات الأهالي وتلمس احتياجاتهم يعد نهجاً يحرص سموه على إرسائه، مؤكداً أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يتابع باهتمام واضح الاجراءات المتخذة للتطوير المستمر للقطاعين الشبابي والرياضي في مختلف مناطق المملكة.



واشار سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة الى أن منطقة النعيم من المناطق الهامة التي تسعى الوزارة الى تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجاذبة للشباب والقادرة على احتضانهم بصورة واقعية بما يتوافق مع استراتيجية الوازرة الهادفة الى بناء أجيال من الشباب القادرة على دفع عملية التنمية وفي المملكة.



وفي ختام الزيارة قام الفنان عباس الموسوي بإهداء 3 لوحات من أعماله الفنية المرتبطة بالتراث وأسواق منطقة النعيم إلى الوزراء الثلاثة الذين تقدموا إليه بجزيل الامتنان على هذه البادرة متمنين له التوفيق في مسيرته الفنية.





ن.ع/م.ح.



بنا 1406 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/25 - 10 : 05 PM